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Байден оголосив у США дні молитви з 10 до 12 вересня: яка причина

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США , Четвер 09 вересня 2021 18:13
Байден оголосив у США дні молитви з 10 до 12 вересня: яка причина Фото: Байден оголосив у США дні молитви з 10 до 12 вересня (flickr.com by Saumil Ambani)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив дні молитви та пам’яті з 10 по 12 вересня. Майже двадцять років тому в Америці стався найбільший в історії за кількістю жертв теракт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Я (Джо Байден .-ред) прошу людей Сполучених Штатів вшанувати і згадати жертв 11 вересня 2001 року і їх близьких через молитву, споглядання, поминальні служби, відвідування меморіалів, дзвін у дзвони, вечірнє чування пам'яті при свічках та інші відповідні церемонії й заходи", - пише пресслужба.

Хоронологія подій терористичного акту 11 вересня 2001 року

  • Чотири групи терористів-смертників захопили чотири пасажирські авіалайнери;

  • О 8:46 за місцевим часом Боїнг 767-200 рейсу 11 авіакомпанії American Airlines врізався в північну вежу Всесвітнього торгового центру на рівні 94-98 поверхів;

  • О 9:02 Боїнг 767-200 рейсу 175 авіакомпанії United Airlines врізався в південну вежу Всесвітнього торгового центру на рівні 78-85 поверхів;

  • О 9:37 Боїнг 757–200 рейсу 77 авіакомпанії American Airlines врізався з будівлю Пентагону;

  • О 10:03 Боїнг 757–200 рейсу 93 авіакомпанії United Airlines впав на території Пенсильванії. Ймовірно, це сталося через боротьбу пасажирів з терористами на борту літака. Вважається, що смертники планували врізатися в будівлю Капітолію.

  • О 9:56 обвалилася південна вежа Всесвітнього торгового центру;

  • О 10:28 обвалилася північна вежа Всесвітнього торгового центру;

  • В травні 2002 року було завершено очищення територій від уламків внаслідок обвалення веж торгового центру.

Внаслідок теракту загинули 2 996 осіб, більше ніж 6 тисяч осіб отримали поранення.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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