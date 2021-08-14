Байден объявил о развертывании пяти тысяч военных для проведения эвакуации из Афганистана

Байден приказал вооруженным силам и разведывательному сообществу обеспечить способность противостоять будущим террористическим угрозам из Афганистана.

"В течение последних нескольких дней я был в тесном контакте со своей командой по национальной безопасности, чтобы дать им указания о том, как защитить наши интересы и ценности, когда мы завершаем нашу военную миссию в Афганистане", - заявил он.

США сообщили представителям "Талибана" в Дохе, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США, будут встречены быстрым военным ответом.