Байден оголосив про розгортання п'яти тисяч військових для проведення евакуації з Афганістану

Байден наказав збройним силам і розвідувальній спільноті забезпечити здатність протистояти майбутнім терористичним загрозам з Афганістану.

"Протягом останніх кількох днів я був у тісному контакті зі своєю командою з національної безпеки, щоб дати їм вказівки про те, як захистити наші інтереси та цінності, коли ми завершуємо нашу військову місію в Афганістані", - заявив він.

США повідомили представникам "Талібану" в Досі, що будь-які дії з їхнього боку на території Афганістану, які ставлять під загрозу персонал США, будуть зустрінуті швидкою військовою відповіддю.