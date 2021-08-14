Талибы захватили Мазари-Шариф - четвертый по величине город Афганистана
Боевики радикального движения "Талибан" захватили столицу провинции Балх - Мазари-Шариф. Это четвертый по величине город Афганистана и главный торгово-транспортный узел на севере страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По данным издания, талибы 14 августа предприняли крупное наступление на Мазари-Шариф. Оборонявшие город ополченцы и правительственные войска не выдержали натиска и отступили к границе с Узбекистаном.
Балх - вторая по величине провинция Афганистана, а ее столица - четвертый по размеру город.
Как сообщил агентству один из местных жителей, все объекты в провинции и административном центре находятся в руках талибов.
В социальных сетях появились видео, на которых, как утверждается, из Мазари-Шарифа выезжает колонна автомобилей местных чиновников и военных. Также появились фото освобожденных из тюрьмы талибами заключенных.
VIDEO purportedly showing convoy of Balkh officials and ANDSF troops fleeing towards the Balkh airport. #Mazar #Afghanistan pic.twitter.com/9Ot8fMJerN— FJ (@Natsecjeff) August 14, 2021
Chaotic scenes in parts of Mazar-e-Sharif #Afghanistan https://t.co/fOKrP86tBC pic.twitter.com/nLqul9IxFx— @Rakesh (@Rakesh5_) August 14, 2021
Отметим, 14 августа талибы захватили еще три провинции в Афганистане и подошли к окраинам Кабула. Под их контролем находился 21 из 34 административных центров страны.
Напомним, сегодня ВВС США нанесли авиаудары по талибам в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал "Талибан" немедленно прекратить наступление на Кабул. По его словам, ситуация в Афганистане выходит из-под контроля.