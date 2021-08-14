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В столицу Афганистана прибыли американские войска

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Суббота 14 августа 2021 13:41
В столицу Афганистана прибыли американские войска Фото: в Кабул прибыли войска США (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Американские войска прибыли в афганскую столицу Кабул для оказания помощи в эвакуации. Военные должны помочь эвакуировать персонал посольства и других гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Они (военные, - ред.) прибыли, их прибытие продлится до завтра", - сказал официальный представитель США на условиях анонимности.

Сегодня талибы приблизились к Кабулу, захватив ключевой город в 70 километрах от столицы - Пули-Алам. Он считается ключевым плацдармом для потенциального нападения на Кабул.

Член местного совета провинции на условиях анонимности расссказал Reuters, что талибы не встретили особого сопротивления.

В то же время, Пентагон сообщил, что к вечеру воскресенья в Кабул прибудут два батальона морской пехоты и один пехотный батальон, в которых будет задействовано около 3 тысяч военнослужащих.

Напомним, вчера сообщалось, что "Талибан" может напасть на столицу Афганистана в течение нескольких следующих дней.

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Талибан Афганистан
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