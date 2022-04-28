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Байден хочет увеличить помощь Украине еще на 33 млрд долларов

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Вашингтон, Четверг 28 апреля 2022 18:01
Байден хочет увеличить помощь Украине еще на 33 млрд долларов Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден хочет увеличить помощь Украине в противостоянии с Россией на 33 млрд долларов. Соответствующий запрос американский лидер сегодня отправит в Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По данным издания, запрос Байдена в Конгресс на поддержку Украины включает три вида помощи:

  • 20 млрд долларов военной;
  • 8,5 млрд долларов экономической;
  • 3 млрд долларов гуманитарной.

В Белом доме изданию заявили, что запрашиваемая Байденом на 20 млрд долларов военная помощь поможет обеспечить Украину и союзников с восточного фланга НАТО артиллерией, бронетехникой, противотанковыми средствами и передовыми системами противовоздушной обороны, а также другим вооружением.

Напомним, сегодня Байден представит законодательную инициативу, которая позволит передать Украине замороженные активы российских олигархов.

Отметим, ранее Палата представителей Конгресса США призвала Байдена продать замороженные активы российских олигархов направить деньги на помощь Украине.

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