Байден направив до Конгресу заявку на додаткову допомогу Україні на 33 млрд доларів
Президент США Джо Байден оголосив про направлення до Конгресу додаткової заявки на надання допомоги Україні. Американський лідер сподівається, що конгресмени швидко розглянуть пропозицію Білого дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.
"У нас скінчилися кошти. Тому сьогодні я посилаю Конгресу додаткову заявку, яка забезпечить потік військового обладнання в Україні", - сказав Байден.
Він запевнив, що США продовжать гуманітарну та економічну підтримку України. За його словами ця допомога передбачає постачання ще більше артилерії, протитанкових комплексів і систем протиповітряної оборони.
"Я сподіваюся, що Конгрес найближчим часом розгляне цю заявку. Сподіваюся, що демократи і республіканці підтримають український народ", - додав президент США.
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Байден запросив у Конгресу додаткові 33 млрд доларів на допомогу Україні. Гроші планується направити на військову та економічну допомогу:
- 20,4 млрд доларів підуть на забезпечення України та європейських союзників США додатковими артилерійськими системами, бронетехнікою, протитанковою та протиповітряною зброєю, а також посилення кіберможливостей та розмінування;
- 8,5 млрд доларів будуть спрямовані на підтримку економіки України та протидію російській дезінформації, а також для допомоги малого та середнього бізнесу, включаючи сільгоспвиробників.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден планує збільшити допомогу Україні на 33 млрд доларів.
Зазначимо, напередодні Палата представників Конгресу США закликала Байдена продати заморожені активи російських олігархів і направити гроші на допомогу Україні.
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