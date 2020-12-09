Байден оголосив кандидата на пост глави Пентагону

Фото: Ллойд Остін (U. S. Air Force photo/Senior Airman Perry Aston)

Обраний президент США Джозеф Байден представив кандидата на посаду голови Міністерства оборони країни. На цю посаду він висуне відставного генерала Ллойда Остіна.

Про це штаб Байдена повідомив у Twitter.

Остін стане першим афроамериканцем в історії США міністром оборони.

"Я став свідком характеру генерала Остіна. Він поділяє мою віру в те, що ми сильніші за всіх, коли ведемо за собою не тільки прикладом сили, але і силою прикладу", - йдеться у публікації.

У статті для видання The Atlantic "Чому я вибрав Ллойда Остіна міністром оборони" Байден зазначив, що раніше відставний генерал "зіграв ключову роль у поверненні 150 тис. американський військових", які брали участь у бойових діях в Іраку.

Для цього Остін виступив не тільки в ролі досвідченого солдата, але і в як дипломат в Іраку і в усьому регіоні, "з честю і гідністю, представляючи країну", зазначив Байден.

Раніше Остін керував Центральним командуванням США, він пішов у відставку у 2016 році. З Байденом Остін познайомився під час згортання військової присутності адміністрації Обами в Іраку, коли Байден займався політику щодо Іраку, а Остін був останнім командувачем військами США.

На цій посаді Остін зіграв ключову роль у нарощуванні сил, що почалися у 2007 році, і відповідав за виведення військ США у 2011 році.

Наголошується, що Остіну для призначення знадобиться спеціальне рішення Конгресу, оскільки пройшло менше від необхідних семи років з того часу, як він служив в армії.

Нагадаємо, Байден планує призначити генпрокурора Каліфорнії Хав'єра Бесерру міністром охорони здоров'я і соціальних служб.

Раніше Байден визначився з кандидатом на посаду міністра фінансів.

Також РБК-Україна писало, що Байден має намір призначити прес-секретарем Білого дому Джен Псакі.