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Байден оголосив кандидата на пост глави Пентагону

Вашингтон, Середа 09 грудня 2020 03:47
Байден оголосив кандидата на пост глави Пентагону
Фото: Ллойд Остін (U. S. Air Force photo/Senior Airman Perry Aston)
Автор: Артур Родивилов

Обраний президент США Джозеф Байден представив кандидата на посаду голови Міністерства оборони країни. На цю посаду він висуне відставного генерала Ллойда Остіна.

Про це штаб Байдена повідомив у Twitter.

Остін стане першим афроамериканцем в історії США міністром оборони.

"Я став свідком характеру генерала Остіна. Він поділяє мою віру в те, що ми сильніші за всіх, коли ведемо за собою не тільки прикладом сили, але і силою прикладу", - йдеться у публікації.

У статті для видання The Atlantic "Чому я вибрав Ллойда Остіна міністром оборони" Байден зазначив, що раніше відставний генерал "зіграв ключову роль у поверненні 150 тис. американський військових", які брали участь у бойових діях в Іраку.

Для цього Остін виступив не тільки в ролі досвідченого солдата, але і в як дипломат в Іраку і в усьому регіоні, "з честю і гідністю, представляючи країну", зазначив Байден.

Раніше Остін керував Центральним командуванням США, він пішов у відставку у 2016 році. З Байденом Остін познайомився під час згортання військової присутності адміністрації Обами в Іраку, коли Байден займався політику щодо Іраку, а Остін був останнім командувачем військами США.

На цій посаді Остін зіграв ключову роль у нарощуванні сил, що почалися у 2007 році, і відповідав за виведення військ США у 2011 році.

Наголошується, що Остіну для призначення знадобиться спеціальне рішення Конгресу, оскільки пройшло менше від необхідних семи років з того часу, як він служив в армії.

Нагадаємо, Байден планує призначити генпрокурора Каліфорнії Хав'єра Бесерру міністром охорони здоров'я і соціальних служб.

Раніше Байден визначився з кандидатом на посаду міністра фінансів.

Також РБК-Україна писало, що Байден має намір призначити прес-секретарем Білого дому Джен Псакі.

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