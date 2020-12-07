Байден выдвинет генпрокурора Калифорнии на пост главы Минздрава

Избранный президент США Джо Байден планирует назначить генпрокурора Калифорнии Хавьера Бесерру министром здравоохранения и социальных служб. Раньше его рассматривали кандидатом на пост генерального прокурора США.
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.
Байден принял решение относительно Бесерру в течении последних нескольких дней. Отмечается, что это стало полной неожиданностью.
"Бесерра больше интересовался вопросами уголовного правосудия, иммиграционной и налоговой политики, и долгое время его считали кандидатом на пост генерального прокурора", - пишет издание.
Кандидатуру Бесерру должен утвердить Конгресс. Только после этого он сможет возглавить Минздрав США в критический период для страны в борьбе с пандемией коронавируса.
Ранее Байден определился с кандидатом на пост министра финансов.
РБК-Украина писало, что Байден намерен назначить пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки.