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Байден объявил ЧС в сфере нацбезопасности из-за действий России

Автор: РБК-Украина

После введения санкций против России президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности. По его словам, угроза обусловлена вредной иностранной деятельностью России.

Соответствующе обращение к Конгрессу опубликовано на сайте Белого дома.

В частности, Байден уведомил Конгресс о том, что издал указ об объявлении режима ЧС в национальной безопасности из-за действий России против внешней политики и экономики США.

Он также уточнил, что имеет в виду под вредными действиями России:

  • вмешательство в американские выборы
  • кибератаки
  • транснациональная коррупция для влияния на иностранные правительства
  • преследование российской оппозиции и журналистов за рубежом
  • подрыв безопасности в странах, важных для национальной безопасности США
  • нарушение международного права, включая подрыв суверенитета и целостности других государств

Напомним, ранее РБК-Украина подробно расписало, кто оказался под санкциями США за вмешательство в выборы.

Кроме того, сегодня США ввели санкции в отношении российских технологических компаний за кибератаки, а также против причастных к оккупации Крыма. В России уже заявили, что ответ Москвы будет неотвратимым.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден
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