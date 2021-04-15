Байден оголосив НС у сфері нацбезпеки через дії Росії

Після введення санкцій проти Росії президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки. За його словами, загроза зумовлена шкідливою іноземною діяльністю Росії.
Відповідне звернення до Конгресу опубліковано на сайті Білого дому.
Зокрема, Байден повідомив Конгрес про те, що видав указ про оголошення режиму НС у національній безпеці через дії Росії проти зовнішньої політики і економіки США.
Він також уточнив, що має на увазі під шкідливими діями Росії:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна докладно розписало, хто опинився під санкціями США за втручання у вибори.
Крім того, сьогодні США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде невідворотною.