Байден объявил чрезвычайную ситуацию в США: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома .

Заявлении говорится, что есть несколько факторов, которые угрожают способности США обеспечивать достаточное производство электроэнергии. Эти факторы включают сбои на энергетических рынках, вызванные вторжением России в Украину, и экстремальные погодные явления, усугубляемые изменением климата.

В частности, в некоторых частях США страны засуха в сочетании с сильной жарой одновременно вызывают дефицит электроэнергии и рекордный спрос на нее. В результате Федеральная комиссия по регулированию энергетики и Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения предупредили о краткосрочных проблемах с поставками электроэнергии.

Также в заявлении говорится, что США импортируют большую часть модулей для солнечных электростанций из Юго-Восточной Азии, но в последнее время не могут поставлять их в достаточных количествах. Поэтому правительство работает с бизнесом для расширения внутренних мощностей по производству солнечной энергии.

"Поэтому я… объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой нехватки достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса", - отметил Байден.

В соответствии с указом импорт солнечных модулей в США будет избавлен от пошлин сроком на один год.