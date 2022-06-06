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Байден оголосив надзвичайну ситуацію в США: в чому причина

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Вашингтон, Понеділок 06 червня 2022 19:59
Байден оголосив надзвичайну ситуацію в США: в чому причина Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу нестачі енергогенеруючих потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

У заяві говориться, що є кілька факторів, які загрожують здатності США забезпечувати достатнє виробництво електроенергії. Ці фактори включають збої на енергетичних ринках, викликані вторгненням Росії до України, і екстремальні погодні явища, що посилюються зміною клімату.

Зокрема, в деяких частинах США країни посуха в поєднанні з сильною спекою одночасно викликають дефіцит електроенергії та рекордний попит на неї. В результаті Федеральна комісія з регулювання енергетики і Північноамериканська корпорація з надійності електропостачання попередили про короткострокові проблеми з поставками електроенергії.

Також в заяві йдеться, що США імпортують більшу частину модулів для сонячних електростанцій з Південно-Східної Азії, але останнім часом не можуть поставляти їх в достатніх кількостях. Тому уряд працює з бізнесом для розширення внутрішніх потужностей з виробництва сонячної енергії.

"Тому я ... оголошую надзвичайну ситуацію у зв'язку із загрозою нестачі достатніх потужностей з вироблення електроенергії для задоволення очікуваного споживчого попиту", - зазначив Байден.

Відповідно до указу імпорт сонячних модулів в США буде позбавлений від мит строком на один рік.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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