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Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Калифорнии: что известно

Автор: Анастасия Рокитна

В Калифорнии бушуют лесные пожары. Несколько тысяч спасателей пытаются потушить огонь, в штате объявили чрезвычайную ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу президента США Джо Байдена.

По словам Байдена, к настоящему времени в результате этого пожара было сожжено более 80 тысяч гектаров земли.

Глава Белого дома также сообщил, что вчера вечером он одобрил объявление о чрезвычайной ситуации в Калифорнии в связи с пожаром.

В связи с этим он дал указание помочь местным властям в проведении спасательных и восстановительных работ. Лесные пожары произошли в середине августа в горном районе на востоке штата.

Напомним, в Калифорнии из-за риска пожаров закрыли все национальные парки.

Отметим, пожары в Калифорнии угрожают жилым районам тысячи людей эвакуировали.

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Джозеф БайденКалифорнияПожар