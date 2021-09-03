Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Калифорнии: что известно

В Калифорнии бушуют лесные пожары. Несколько тысяч спасателей пытаются потушить огонь, в штате объявили чрезвычайную ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter -страницу президента США Джо Байдена.

По словам Байдена, к настоящему времени в результате этого пожара было сожжено более 80 тысяч гектаров земли.

Глава Белого дома также сообщил, что вчера вечером он одобрил объявление о чрезвычайной ситуации в Калифорнии в связи с пожаром.

В связи с этим он дал указание помочь местным властям в проведении спасательных и восстановительных работ. Лесные пожары произошли в середине августа в горном районе на востоке штата.