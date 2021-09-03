Байден оголосив надзвичайну ситуацію в Каліфорнії: що відомо

У Каліфорнії вирують лісові пожежі. Декілька тисяч рятувальників намагаються загасити вогонь, у штаті оголосили надзвичайну ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку президента США Джо Байдена.
За словами Байдена, до теперішнього часу в результаті цієї пожежі було спалено більше 80 тисяч гектарів землі.
Очільник Білого дому також повідомив, що вчора ввечері він схвалив оголошення про надзвичайну ситуацію в Каліфорнії у зв'язку з пожежею.
У зв'язку з цим він дав вказівку допомогти місцевій владі у проведенні рятувальних і відновлювальних робіт. Лісові пожежі стались в середині серпня в гірському районі на сході штату.
Нагадаємо, у Каліфорнії через ризик пожеж закрили всі національні парки.
Зазначимо, пожежі в Каліфорнії загрожують житловим районам, тисячі людей евакуювали.