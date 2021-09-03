RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден оголосив надзвичайну ситуацію в Каліфорнії: що відомо

Автор: Анастасія Рокитна

У Каліфорнії вирують лісові пожежі. Декілька тисяч рятувальників намагаються загасити вогонь, у штаті оголосили надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter-сторінку президента США Джо Байдена.

За словами Байдена, до теперішнього часу в результаті цієї пожежі було спалено більше 80 тисяч гектарів землі.

Очільник Білого дому також повідомив, що вчора ввечері він схвалив оголошення про надзвичайну ситуацію в Каліфорнії у зв'язку з пожежею.

У зв'язку з цим він дав вказівку допомогти місцевій владі у проведенні рятувальних і відновлювальних робіт. Лісові пожежі стались в середині серпня в гірському районі на сході штату.

Нагадаємо, у Каліфорнії через ризик пожеж закрили всі національні парки.

Зазначимо, пожежі в Каліфорнії загрожують житловим районам, тисячі людей евакуювали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденКалифорнияПожежа