Байден оголосив надзвичайну ситуацію в Каліфорнії: що відомо

У Каліфорнії вирують лісові пожежі. Декілька тисяч рятувальників намагаються загасити вогонь, у штаті оголосили надзвичайну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter -сторінку президента США Джо Байдена.

За словами Байдена, до теперішнього часу в результаті цієї пожежі було спалено більше 80 тисяч гектарів землі.

Очільник Білого дому також повідомив, що вчора ввечері він схвалив оголошення про надзвичайну ситуацію в Каліфорнії у зв'язку з пожежею.

У зв'язку з цим він дав вказівку допомогти місцевій владі у проведенні рятувальних і відновлювальних робіт. Лісові пожежі стались в середині серпня в гірському районі на сході штату.