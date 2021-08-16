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Пожары в Калифорнии угрожают жилым районам: тысячи людей эвакуировали

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США, Понедельник 16 августа 2021 01:11
Пожары в Калифорнии угрожают жилым районам: тысячи людей эвакуировали Фото: пожары в Калифорнии заставили эвакуировать население (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Северной Калифорнии (США) лесные пожары угрожают тысячам жилых домов. Это привело к срочной эвакуации жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Местные власти предупредили жителей Калифорнии, что опасность новых пожаров, вспыхнувших на Западе, высока из-за нестабильной погоды.

В пятницу штат накрыли грозы и сильные ветры. В результате порывы со скоростью до 50 миль в час (80 км/ч) в субботу подтолкнули пламя ближе к Джейнсвиллю.

Властям пришлось эвакуировать город, размещенный к востоку от Гринвилла. Его население составляет около 1500 человек.

Один из местных жителей, эвакуированых из Гринвилля, рассказал, что его дом пережил пожар, но он не смог вернуться, потому что дороги закрыты. Он сказал, что сочувствует своим соседям, которые также не могут вернуться домой.

"Это все люди, у которых либо нет дома, либо нет доступа к дому. У меня все еще стоит дом, никаких повреждений. Но я не могу вернуться", - сказал он.

Напомним, Калифорнию накрыл сильный пожар "Дикси". В результате несколько человек пропали без вести.

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