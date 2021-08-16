Пожары в Калифорнии угрожают жилым районам: тысячи людей эвакуировали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Местные власти предупредили жителей Калифорнии, что опасность новых пожаров, вспыхнувших на Западе, высока из-за нестабильной погоды.

В пятницу штат накрыли грозы и сильные ветры. В результате п орывы со скоростью до 50 миль в час (80 км/ч) в субботу подтолкнули пламя ближе к Джейнсвиллю.

Властям пришлось эвакуировать город, размещенный к востоку от Гринвилла. Его население составляет около 1500 человек.

Один из местных жителей, эвакуированых из Гринвилля, рассказал, что его дом пережил пожар, но он не смог вернуться, потому что дороги закрыты. Он сказал, что сочувствует своим соседям, которые также не могут вернуться домой.