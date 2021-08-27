Байден обвинил ИГИЛ в теракте в Кабуле и приказал нанести удар в ответ

Разведка США считает, что теракт в Кабуле организовал филиал ИГИЛ. США готовят ответ террористам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента США Джо Байдена.
Он отметил, что дал распоряжение нанести удар по руководству террористической организации, которая совершила серию взрывов против американских военных и мирных афганцев.
"Мы нанесем удары по руководству ИГИЛ, мы выполним эти действия. Я дал соответствующий указ командующим. Мы нанесем эти удары в определенное и выгодное для нас время и в те места, которые сами определим", - заявил Байден.
Напомним, взрывы в Кабуле привели к крупнейшим за годы разовым потерям армии США. Жертвами терактов стали 12 американских военных, еще 15 получили ранения.
Также погибли 72 афганца и 158 пострадали.