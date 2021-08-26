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Потери армии США при взрывах в Кабуле стали крупнейшими за последние годы

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Кабул, Четверг 26 августа 2021 23:42
Потери армии США при взрывах в Кабуле стали крупнейшими за последние годы Фото: от взрывов в Кабуле погибли 12 американских военных (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Взрывы в Кабуле привели к крупнейшим за годы разовым потерям армии США. Жертвами терактов стали 12 американских военных, еще 15 получили ранения, также погибли 60 афганцев и 140 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи.

По его словам, взрывы совершили два террориста-смертника, предположительно из ИГИЛ. Там уже заявили, что взяли на себя ответственность за взрывы.

Маккензи сообщил, что за взрывом последовала перестрелка. Генерал заверил, что эвакуация людей из Афганистана продолжится, поскольку нужно вывезти еще около 1 тыс. граждан США.

Такие единоразовые потери армии США стали крупнейшими за последние годы. Самые большие разовые потери в Афганистане армия США понесла 6 августа 2011 года, когда в сбитом вертолете CH-47 погибли 31 военнослужащих США и 7 военнослужащих армии Афганистана.

Ранее стало известно о седьмом взрыве в Кабуле. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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