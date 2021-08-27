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Байден звинуватив ІДІЛ у теракті в Кабулі і наказав завдати удару у відповідь

Автор: Артур Родивилов

Розвідка США вважає, що теракт в Кабулі організував філія ІДІЛ. США готують відповідь терористам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента США Джо Байдена.

Він зазначив, що дав розпорядження завдати удару по керівництву терористичної організації, яка вчинила серію вибухів проти американських військових і мирних афганців.

"Ми завдамо ударів по керівництву ІДІЛ, ми виконаємо ці дії. Я дав відповідний указ командувачам. Ми завдамо ці удари в певний і вигідний для нас час і в ті місця, які самі визначимо", - заявив Байден.

Нагадаємо, вибухи в Кабулі призвели до найбільших за роки разових втрат армії США. Жертвами терактів стали 12 американських військових, ще 15 отримали поранення.

Також загинули 72 афганці та 158 постраждали.

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Кабул