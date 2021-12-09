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Байден не обсуждал с Путиным вопрос границ Украины, - Госдеп

Автор: Дмитрий Левицкий

Президенты США и России на онлайн-саммите, который состоялся 7 декабря, не обсуждали вопрос государственных границ Украины. США не собираются обсуждать вопросы Украины без участия самой Украины.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Это не переговоры по обсуждению границ или чьей-то судьбы. Мы не обсуждаем ничего об Украине без Украины", - сказал представитель Госдепа.

Прайс отметил, что на переговорах президентов США и России не было заключено ни одного соглашения, а также не было никаких уступок в отношении Украины.

Напомним, сегодня американские СМИ сообщили, что Байден после саммита с Путиным якобы будет давить на Украину, чтобы она согласилась на частичную автономию Донбасса.

Сам Байден во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины заверил его, что ни о каких компромиссах с Путиным не говорил.

Сообщения американских СМИ про возможное давление на Украину также опровергли в Белом доме.

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Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияУкраинаДжозеф БайденВладимир Путин