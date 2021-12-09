Байден не обсуждал с Путиным вопрос границ Украины, - Госдеп

Президенты США и России на онлайн-саммите, который состоялся 7 декабря, не обсуждали вопрос государственных границ Украины. США не собираются обсуждать вопросы Украины без участия самой Украины.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Это не переговоры по обсуждению границ или чьей-то судьбы. Мы не обсуждаем ничего об Украине без Украины", - сказал представитель Госдепа.
Прайс отметил, что на переговорах президентов США и России не было заключено ни одного соглашения, а также не было никаких уступок в отношении Украины.
Напомним, сегодня американские СМИ сообщили, что Байден после саммита с Путиным якобы будет давить на Украину, чтобы она согласилась на частичную автономию Донбасса.
Сам Байден во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины заверил его, что ни о каких компромиссах с Путиным не говорил.
Сообщения американских СМИ про возможное давление на Украину также опровергли в Белом доме.