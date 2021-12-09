Байден не обсуждал с Путиным вопрос границ Украины, - Госдеп

Президенты США и России на онлайн-саммите, который состоялся 7 декабря, не обсуждали вопрос государственных границ Украины. США не собираются обсуждать вопросы Украины без участия самой Украины.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.