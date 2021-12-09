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Байден не обговорював з Путіним питання кордонів України, - Держдеп

Автор: Дмитро Левицький

Президенти США та Росії на онлайн-саміті, який відбувся 7 грудня, не обговорювали питання державних кордонів України. США не збираються обговорювати питання України без участі самої України.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Це не переговори щодо обговорення кордонів чи чиєїсь долі. Ми не обговорюємо нічого щодо України без України", - сказав представник Держдепу.

Прайс зазначив, що на переговорах президентів США та Росії не було укладено жодної угоди, а також не було жодних поступок щодо України.

Нагадаємо, сьогодні американські ЗМІ повідомили, що Байден після саміту з Путіним нібито буде тиснути на Україну, щоб вона погодилася на часткову автономію Донбасу.

Сам Байден під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом України запевнив його, що про жодні компроміси з Путіним не говорив.

Повідомлення американських ЗМІ про можливий тиск на Україну також заперечили у Білому домі.

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