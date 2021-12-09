Байден не обговорював з Путіним питання кордонів України, - Держдеп

Президенти США та Росії на онлайн-саміті, який відбувся 7 грудня, не обговорювали питання державних кордонів України. США не збираються обговорювати питання України без участі самої України.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Це не переговори щодо обговорення кордонів чи чиєїсь долі. Ми не обговорюємо нічого щодо України без України", - сказав представник Держдепу.
Прайс зазначив, що на переговорах президентів США та Росії не було укладено жодної угоди, а також не було жодних поступок щодо України.
Нагадаємо, сьогодні американські ЗМІ повідомили, що Байден після саміту з Путіним нібито буде тиснути на Україну, щоб вона погодилася на часткову автономію Донбасу.
Сам Байден під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом України запевнив його, що про жодні компроміси з Путіним не говорив.
Повідомлення американських ЗМІ про можливий тиск на Україну також заперечили у Білому домі.