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Байден обсудил с Путиным Беларусь: взгляды лидеров на ситуацию различаются

Автор: Дмитрий Кузнецов

Во время переговоров президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве затрагивалась ситуация в Беларуси. Взгляды лидеров по ней различаются.

Об этом на брифинге сообщил Джо Байден.

"Я высказал (Путину - ред.) нашу обеспокоенность о Беларуси", - сказал Байден.

По его словам, Путин не спорил с тем, что произошло в Беларуси, а сказал, что у сторон разные взгляды ситуацию в стране и с этим "нужно что-то делать".

Напомним, 16 июня в Женеве прошла встреча лидеров США и РФ. После переговоров Байден и Путин не будут проводить совместной пресс-конференции, а встретятся с журналистами отдельно. Россия настаивала на том, чтобы совместная пресс-конференция состоялась, но Белый дом отказался.

Отметим, на встрече Байден и Путин обсудили Украину. Американский лидер поддержал минские соглашения. Президент РФ в свою очередь заявил, что у Москвы есть только одно обязательство по Украине способствовать реализации минских соглашений. Если правительство Украины готово начать их реализацию, то РФ пойдет по этому пути.

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