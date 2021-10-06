Байден обсудил с президентом Китая Тайвань: "Будем соблюдать соглашение"

По словам Байдена, США и Китай решили соблюдать

Закон об отношениях с Тайванем был принят в 1979 году Конгрессом США с целью сохранения и развития экономических, культурных и военных связей США и Тайваня. Он подразумевает приверженность США "политике одного Китая".

В Документе говорится, что США будут "рассматривать любые усилия по определению будущего Тайваня другими средствами, помимо мирных (...), как угрозу миру и безопасности в районе западной части Тихого океана и вызывающие серьезную озабоченность Соединенных Штатов".

Отметим, что Китай считает Тайвань своей территорией, которую в случае необходимости следует захватить силой. Тайвань же считает себя независимой страной со своей конституцией, армией и лидерами.