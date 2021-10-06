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Президент Тайваня заявила об угрозе из-за Китая: это будет катастрофой

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Тайвань, Среда 06 октября 2021 04:00
Президент Тайваня заявила об угрозе из-за Китая: это будет катастрофой Фото: Цай Инвэнь, лидер Тайваня (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила об угрозе для всего мира, в случае, если Китай захватит остров. Как известно, десятки военных китайских самолетов зону противовоздушной обороны Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По ее словам, остров стремится к миру, но если его демократия и образ жизни окажутся под угрозой, Тайвань сделает все возможное, чтобы защитить себя.

Она призвала другие страны "понять ценность сотрудничества с Тайванем" против более широкой угрозы, исходящей от Пекина.

"Они должны помнить, что, если Тайвань падет, последствия будут катастрофическими для мира в регионе и системы демократических альянсов", - отметила лидер Тайваня.

Цай Инвэнь говорит, что Тайвань уже является суверенным государством, которое не желает конфликтов.

"В условиях почти ежедневных вторжений Народно-освободительной армии наша позиция остается неизменной: Тайвань не поддается давлению, но и не станет авантюристом, даже если он получит поддержку со стороны международного сообщества", - сказала она.

По ее словам, немногие страны официально признают Тайвань, и это заставило тайванцев формировать неофициальные партнерства и соглашения, вносить вклад в международные организации в качестве негосударственной стороны.

"Если эта линия будет нарушена силой, это приведет к нарушению международной торговли и дестабилизации всей западной части Тихого океана. Другими словами, неспособность защитить Тайвань, будет катастрофой не только для тайваньцев; это перевернуло бы архитектуру безопасности, которая обеспечивала мир и исключительное экономическое развитие в регионе на протяжении семи десятилетий", - сказала она.

Напомним, что Китай направил в зону противовоздушной обороны Тайваня десятки своих военных самолетов. Среди них истребители и бомбардировщики.

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