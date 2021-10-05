Китай отправил почти 60 боевых самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня

Министерство обороны заявило, что оно подняло самолет для передачи предупреждений после того, как 36 истребителей, 12 бомбардировщиков H-6 и четыре других самолета вошли в его юго-западную опознавательную зону противовоздушной обороны. Еще четыре истребителя вошли в зону с ночным вылетом, в результате чего общее количество самолетов достигло 56.

Тайвань назвал Пекин "главным виновником" недавней напряженности и призвал прекратить "безответственные провокационные действия".

Китай обвинил США в усилении волнений против Тайваня.

ПВО - это не то же самое, что территориальное воздушное пространство Тайваня, но включает в себя гораздо большую территорию, которая частично совпадает с частью собственной зоны ПВО Китая и включает в себя часть материка.