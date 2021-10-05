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Китай отправил почти 60 боевых самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня

Новина українською →
Вторник 05 октября 2021 04:07
Китай отправил почти 60 боевых самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня Фото: Китай направил к акватории Тайваня рекордное количество боевых самолетов (min.com)
Автор: Артур Родивилов

В зону противовоздушной обороны Тайваня вошли 56 боевых самолетов Китая. Это самое крупное из когда-либо зарегистрированных вторжений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Министерство обороны заявило, что оно подняло самолет для передачи предупреждений после того, как 36 истребителей, 12 бомбардировщиков H-6 и четыре других самолета вошли в его юго-западную опознавательную зону противовоздушной обороны. Еще четыре истребителя вошли в зону с ночным вылетом, в результате чего общее количество самолетов достигло 56.

Тайвань назвал Пекин "главным виновником" недавней напряженности и призвал прекратить "безответственные провокационные действия".

Китай обвинил США в усилении волнений против Тайваня.

ПВО - это не то же самое, что территориальное воздушное пространство Тайваня, но включает в себя гораздо большую территорию, которая частично совпадает с частью собственной зоны ПВО Китая и включает в себя часть материка.

Напомним, 2 октября Тайвань сообщил о крупнейшем в истории вторжении китайских военно-воздушных сил в зону его противовоздушной обороны, когда двумя волнами пролетели 38 самолетов.

Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. США предупредили, что Китай может захватить остров Тайвань, а через несколько лет занять лидирующие позиции в мире.

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