Байден обсудил с Дудой оказание поддержки Украине

Как следует из заявления, лидеры "подтвердили общую приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и экономики".

Они также "обсудили оказываемую поддержку народу и властям Украины" в свете проведения Россией войны.

Кроме того, "Байден подчеркнул приверженность США обеспечению безопасности Польши и восточного фланга НАТО".

Напомним, 6 июня Дуда провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили оборонное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Польша передаст Украине еще три эскадрона самоходных артиллерийских установок Krab - это 60 установок.

Дуда также ранее заявлял, что Польша готова стать официальным гарантом безопасности для Украины.

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