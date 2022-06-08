Байден обсудил с Дудой оказание поддержки Украине

Президент США Джо Байден обсудил в среду по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой оказание поддержки Украине. Стороны также говорили о сотрудничестве в сфере безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Как следует из заявления, лидеры "подтвердили общую приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и экономики".
Они также "обсудили оказываемую поддержку народу и властям Украины" в свете проведения Россией войны.
Кроме того, "Байден подчеркнул приверженность США обеспечению безопасности Польши и восточного фланга НАТО".
Напомним, 6 июня Дуда провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили оборонное сотрудничество.
Ранее сообщалось, что Польша передаст Украине еще три эскадрона самоходных артиллерийских установок Krab - это 60 установок.
Дуда также ранее заявлял, что Польша готова стать официальным гарантом безопасности для Украины.
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