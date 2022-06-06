Военные поставки и статус кандидата в ЕС: Зеленский провел переговоры с Дудой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Поговорил по телефону с Анджеем Дудой об оборонном сотрудничестве Украины и Польши. Благодарен за его усилия по консолидации международной поддержки по получению Украиной статуса кандидата", - отметил он.

Канцелярия польского президента добавила, что стороны обсуждали ситуацию на Донбассе.

"Разговор касался текущей ситуации на востоке Украины, дальнейших действий обеих стран и нашей поддержки Украины", - говорится в сообщении.