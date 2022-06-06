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Военные поставки и статус кандидата в ЕС: Зеленский провел переговоры с Дудой

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Киев, Понедельник 06 июня 2022 21:43
Военные поставки и статус кандидата в ЕС: Зеленский провел переговоры с Дудой Фото: Владимир Зеленский и Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные телефонные переговоры с польским президентом Анджеем Дудой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Поговорил по телефону с Анджеем Дудой об оборонном сотрудничестве Украины и Польши. Благодарен за его усилия по консолидации международной поддержки по получению Украиной статуса кандидата", - отметил он.

Канцелярия польского президента добавила, что стороны обсуждали ситуацию на Донбассе.

"Разговор касался текущей ситуации на востоке Украины, дальнейших действий обеих стран и нашей поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша передаст Украине еще три эскадрона самоходных артиллерийских установок Krab - это 60 установок.

Дуда также ранее заявлял, что Польша готова стать официальным гарантом безопасности для Украины.

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Владимир Зеленский Анджей Дуда
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