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Польша готова стать официальным гарантом безопасности для Украины, - Дуда

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Варшава, Понедельник 30 мая 2022 02:32
Польша готова стать официальным гарантом безопасности для Украины, - Дуда Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Польша готова выступить гарантом безопасности Украины. Для этого лишь необходимо, чтобы Киев официально обратился с таким предложением, а также были установлены соответствующие условия мирного договора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Польши Анджея Дуды в интервью CNN.

По мнению Дуды, для Польши как для соседней страны этот вопрос довольно принципиальный и желательный.

"Владимир Зеленский уже спрашивал, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты – да, Польша будет участвовать в этом", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда обвинил федеральное правительство Германии в нарушении обещания по согласованному обмену танками. Он выразил разочарование необязательностью Берлина.

Также мы писали, что в воскресенье, 22 мая президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде. Он пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

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