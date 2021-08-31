Байден обратился к врагам США: мы заставим вас заплатить

Президент США Джо Байден обратился к врагам страны. По его словам, Америка заставит пожалеть всех, кто хоть как-то навредит Штатам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена во время выступления .

"Я хочу заявить всем, кто хочет вреда Америке, кто хочет проводить против нас теракты. Знайте, США никогда не простят и не забудут таких действий. Мы заставим вас заплатить", - заявил лидер США.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Джо Байден заявил о успешности выхода американских военнослужащих и операции по эвакуации из Афганистана. Также лидер страны высказался относительно захвата территорий страны "Талибаном".

В частности, РБК-Украина писало о том, что Байден прокомментировал операцию Америки касаемо противодействия терроризму и предотвращению терактов.