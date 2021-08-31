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Байден обратился к врагам США: мы заставим вас заплатить

Новина українською →
США , Вторник 31 августа 2021 23:08
Байден обратился к врагам США: мы заставим вас заплатить Фото: Байден обратился к врагам США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент США Джо Байден обратился к врагам страны. По его словам, Америка заставит пожалеть всех, кто хоть как-то навредит Штатам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена во время выступления.

"Я хочу заявить всем, кто хочет вреда Америке, кто хочет проводить против нас теракты. Знайте, США никогда не простят и не забудут таких действий. Мы заставим вас заплатить", - заявил лидер США.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Джо Байден заявил о успешности выхода американских военнослужащих и операции по эвакуации из Афганистана. Также лидер страны высказался относительно захвата территорий страны "Талибаном".

В частности, РБК-Украина писало о том, что Байден прокомментировал операцию Америки касаемо противодействия терроризму и предотвращению терактов.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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