Байден звернувся до ворогів США: ми змусимо вас заплатити

Президент США Джо Байден звернувся до ворогів країни. За його словами, Америка змусить пошкодувати усіх, хто хоч якось нашкодить Штатам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена під час виступу .

"Я хочу заявити всім, хто хоче шкоди Америці, хто хоче проводити проти нас теракти. Знайте, США ніколи не пробачать і не забудуть таких дій. Ми змусимо вас заплатити", - заявив лідер США.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Джо Байден заявив про успішність виходу американських військовослужбовців та операції по евакуації з Афганістану. Також лідер країни висловився щодо захоплення територій країни "Талібаном".

Зокрема, РБК-Україна писало про те, що Байден прокоментував операцію Америки з протидії тероризму і запобіганню терактів.