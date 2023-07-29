Байден обмежить технологічні інвестиції США в Китай, - Bloomberg

Наказ буде зосереджений на напівпровідниках, штучному інтелекті та квантових обчисленнях та не вплине на існуючі інвестиції. Однак певні транзакції будуть заборонені.

Обмеження набудуть чинності лише в наступному році, а їх обсяг буде визначено в процесі нормотворення, що передбачає період для коментарів, щоб зацікавлені сторони могли висловити свою думку щодо остаточної версії.

Видання зазначає, що представник Китаю у Вашингтоні раніше цього місяця заявив, що Пекін помститься, якщо США запровадять нові обмеження на технології чи потоки капіталу, але не уточнив, які дії може вжити КНР.

Технологічні інвестиції в Китай

Контроль за інвестиціями є частиною ширших зусиль Білого дому щодо обмеження можливостей Китаю розробляти технології наступного покоління. Ці зусилля ускладнили і без того напружені відносини адміністрації Байдена з Китаєм.

Раніше, США та Нідерланди анонсували запровадження нових обмежень, які стосуватимуться китайських виробників мікросхем та ще більше обмежать продаж обладнання для їх випуску.

Після цього Китай взявся контролювати експорт деяких металів, які широко використовуються в напівпровідникової промисловості для виробництва мікросхем.