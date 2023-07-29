Байден ограничит технологические инвестиции США в Китай, - Bloomberg

Президент США Джо Байден намерен подписать указ об ограничении критически важных инвестиций в технологии в Китае до середины августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Приказ будет сосредоточен на полупроводниках, искусственном интеллекте и квантовых вычислениях и не отразится на существующих инвестициях. Однако некоторые транзакции будут запрещены.
Ограничения вступят в силу только в следующем году, а их объем будет определен в процессе нормообразования, предусматривающего период для комментариев, чтобы заинтересованные стороны могли высказать свое мнение по поводу окончательной версии.
Издание отмечает, что представитель Китая в Вашингтоне ранее в этом месяце заявил, что Пекин отомстит, если США введут новые ограничения на технологии или потоки капитала, но не уточнил, какие действия может предпринять КНР.
Контроль за инвестициями является частью более усилий Белого дома по ограничению возможностей Китая разрабатывать технологии следующего поколения. Эти усилия усложнили и без того напряженные отношения администрации Байдена с Китаем.
Ранее США и Нидерланды анонсировали введение новых ограничений, которые будут касаться китайских производителей микросхем и еще больше ограничат продажу оборудования для их выпуска.
После этого Китай взялся контролировать экспорт некоторых металлов , широко используемых в полупроводниковой промышленности для производства микросхем.
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