Байден обіцяв 20 000 ракет від "Шахедів", а Трамп вирішив інакше, - Зеленський

Повітряні удари росіян
Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія активно використовує ударні безпілотники типу "Шахед" для атак на українські міста та інфраструктуру.
Семе з цієї причини Україні критично важливо мати ефективні засоби для знищення "Шахед". Важливо зауважити, що останнім часом росіяни налагодили виробництво даних дронів і через це атаки стали ще більш масовими.
Нагадаємо, що в ніч на 6 червня росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, окупанти вдарили по Києву, у кількох районах впали уламки.
Відомо, що за одну ніч окупанти використали аж 407 ударних безпілотників.
Детальніше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - у матеріалі РБК-Україна.
Наступної ночі Харків зазнав найбільш масштабного обстрілу з початку повномасштабної війни.
За словами мера Ігоря Терехова, по місту було випущено близько 48 безпілотників типу "Шахед". Обласна прокуратура своєю чергою повідомила про застосування ворогом керованих авіабомб і ракет.
Внаслідок атаки постраждали 18 багатоповерхівок, серед яких три отримали серйозні пошкодження конструкцій, а також 13 приватних будинків.
Деталі про наслідки цієї атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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