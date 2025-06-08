Байден обіцяв 20 000 ракет від "Шахедів", а Трамп вирішив інакше, - Зеленський

Повітряні удари росіян

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія активно використовує ударні безпілотники типу "Шахед" для атак на українські міста та інфраструктуру.

Семе з цієї причини Україні критично важливо мати ефективні засоби для знищення "Шахед". Важливо зауважити, що останнім часом росіяни налагодили виробництво даних дронів і через це атаки стали ще більш масовими.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема, окупанти вдарили по Києву, у кількох районах впали уламки.

Відомо, що за одну ніч окупанти використали аж 407 ударних безпілотників.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - у матеріалі РБК-Україна.

Наступної ночі Харків зазнав найбільш масштабного обстрілу з початку повномасштабної війни.

За словами мера Ігоря Терехова, по місту було випущено близько 48 безпілотників типу "Шахед". Обласна прокуратура своєю чергою повідомила про застосування ворогом керованих авіабомб і ракет.

Внаслідок атаки постраждали 18 багатоповерхівок, серед яких три отримали серйозні пошкодження конструкцій, а також 13 приватних будинків.

Деталі про наслідки цієї атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.