Байден обещал 20 000 ракет от "Шахедов", а Трамп решил иначе, - Зеленский

Воздушные удары россиян

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения Россия активно использует ударные беспилотники типа "Шахед" для атак на украинские города и инфраструктуру.

Именно по этой причине Украине критически важно иметь эффективные средства для уничтожения "Шахед". Важно заметить, что в последнее время россияне наладили производство данных дронов и поэтому атаки стали еще более массовыми.

Напомним, что в ночь на 6 июня россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, оккупанты ударили по Киеву, в нескольких районах упали обломки.

Известно, что за одну ночь оккупанты использовали аж 407 ударных беспилотников.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в материале РБК-Украина.

Следующей ночью Харьков подвергся наиболее масштабному обстрелу с начала полномасштабной войны.

По словам мэра Игоря Терехова, по городу было выпущено около 48 беспилотников типа "Шахед". Областная прокуратура в свою очередь сообщила о применении врагом управляемых авиабомб и ракет.

В результате атаки пострадали 18 многоэтажек, среди которых три получили серьезные повреждения конструкций, а также 13 частных домов.

Детали о последствиях этой атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

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