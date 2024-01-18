Байден обіцяє й далі боротись з хуситами у разі загрози в Червоному морі, - ЗМІ

"За словами Байдена (під час розмови з журналістами, - ред.), повітряні удари по хуситах триватимуть, якщо вони не припинять напади на судноплавство в Червоному морі", - розповіла Джейкобс.

Що передувало

Єменські хусити з листопада 2023 року почали періодично атакувати торгові судна у Червоному морі за допомогою дронів, а також балістичних чи крилатих ракет. Перші напади стались після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Вже 12 січня, у відповідь США та Британія вдарили ракетами по об'єктах у Ємені, які пов'язані з хуситами. По всій країні лунали вибухи. Втім, хусити продовжили бити по суднах біля узбережжя Ємену.

17 січна Сполучені Штати Америки внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій й на наступний день здійснили чергові удари по їх об'єктах.