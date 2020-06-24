Байден обходит Трампа в предвыборном рейтинге, - опрос

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден обходит в предвыборном рейтинге действующего президента Дональда Трампа. Разрыв между основными кандидатами составляет 14%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Siena College и New York Times.

Сообщается, что Байден обеспечил лидерство над Трампом, получив широкую поддержку среди женщин и так называемых небелых избирателей. Кроме того, часть электората республиканцев больше не поддерживает действующего президента из-за неэффективной борьбы с коронавирусом.

По данным опроса, рейтинг Байдена составляет 50%, Трампа - 36%. Издание отмечает, что этот показатель - один из самых пессимистичных за время президентства Трампа, что ставит под вопрос его избрание на второй срок.

Опрос показывает, что у части электората Трампа снизилась поддержка, поскольку его администрация не смогла остановить COVID-19. Кроме того, избиратели недовольны резкими заявлениями президента о применении силы для разгона протестов, которые вспыхнули после убийства афроамериканца Джоржда Флойда.

Байдена поддерживает большая часть чернокожих и латиноамериканских избирателей, женщины и молодежь. Среди мужчин, белых и избирателей среднего и старшего возраста - поддержка Байдена и Трампа приблизительно одинакова.

Напомним, в начале июня демократы официально выдвинули Байдена в президенты США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может проиграть президентские выборы в стране из-за голосования по почте, которое могут провести в ряде штатов из-за пандемии.