Байден обходить Трампа в передвиборчому рейтингу, - опитування

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден обходить в передвиборчому рейтингу чинного президента Дональда Трампа. Розрив між основними кандидатами становить 14%.

Про це свідчать дані опитування Siena College і New York Times.

Повідомляється, що Байден забезпечив лідерство над Трампом, отримавши широку підтримку серед жінок і так званих небілих виборців. Крім того, частина електорату республіканців більше не підтримує чинного президента через неефективну боротьбу з коронавірусом.

За даними опитування, рейтинг Байдена становить 50%, Трампа - 36%. Видання зазначає, що цей показник - один з найбільш песимістичних за час президентства Трампа, що ставить під питання його обрання на другий термін.

Опитування показує, що у частини електорату Трампа знизилася підтримка, оскільки його адміністрація не змогла зупинити COVID-19. Крім того, виборці незадоволені різкими заявами президента про застосування сили для розгону протестів, які спалахнули після вбивства афроамериканця Джоржда Флойда.

Байдена підтримує велика частина чорношкірих і латиноамериканських виборців, жінки та молодь. Серед чоловіків, білих та виборців середнього і старшого віку - підтримка Байдена і Трампа приблизно однакова.

Нагадаємо, на початку червня демократи офіційно висунули Байдена в президенти США.

Раніше Дональд Трамп заявив, що може програти президентські вибори в країні через голосування поштою, яке можуть провести у ряді штатів через пандемію.