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Байден "обсуждает" с Израилем возможные удары по нефтяным объектам Ирана

США, Четверг 03 октября 2024 19:30
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Байден "обсуждает" с Израилем возможные удары по нефтяным объектам Ирана Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас Израиль планирует ответ на ракетную атаку Тегерана. Для этого сейчас ведутся соответствующие переговоры с США.

Об этом заявил американский президент Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Президент США заявил, что "обсуждает" удары Израиля по иранским нефтяным объектам, как возможный ответ на ракетную атаку Тегерана во вторник.

По данным издания, комментарии Байдена быстро привели к стремительному росту цен на нефть.

Когда Байдена спросили, "позволит" ли он Израилю нанести ответный удар по Ирану. Президент США сказал, что они только "советуют".

"Прежде всего, мы не "позволяем" Израилю, мы советуем Израилю. И сегодня ничего не произойдет".

Напомним, что во вторник Иран нанес ракетный удар по Израилю. Тегеран выпустил около 200 баллистических ракет. Атаку отразили израильские военные вместе с американскими эсминцами.

Иран заявил, что атака была ответом на гибель предводителей ХАМАС и "Хезболла". Израиль в свою очередь пообещал ответ. СМИ сообщили, что якобы власти Израиля рассматривают вариант с ударами по ядерным объектам Ирана. Американский президент Джо Байден заявил, что США не поддерживают подобный вариант.

Аналитики отмечают, что атака Ирана была провальной, а уничтожение ракет показало их малоэффективность и малую мощность.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Израиль Иран
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