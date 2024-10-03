Байден "обсуждает" с Израилем возможные удары по нефтяным объектам Ирана

Сейчас Израиль планирует ответ на ракетную атаку Тегерана. Для этого сейчас ведутся соответствующие переговоры с США.

Об этом заявил американский президент Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Президент США заявил, что "обсуждает" удары Израиля по иранским нефтяным объектам, как возможный ответ на ракетную атаку Тегерана во вторник. По данным издания, комментарии Байдена быстро привели к стремительному росту цен на нефть. Когда Байдена спросили, "позволит" ли он Израилю нанести ответный удар по Ирану. Президент США сказал, что они только "советуют". "Прежде всего, мы не "позволяем" Израилю, мы советуем Израилю. И сегодня ничего не произойдет".