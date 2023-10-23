ua en ru
Пн, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден обговорив з Нетаньяху гумдопомогу для Гази та звільнення заручників з полону ХАМАС

Понеділок 23 жовтня 2023 03:34
UA EN RU
Байден обговорив з Нетаньяху гумдопомогу для Гази та звільнення заручників з полону ХАМАС Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден обговорив ситуацію на Близькому Сході з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Американський лідер привітав перші, після вторгнення ХАМАСу 7 жовтня, конвої з гуманітарною допомогою для палестинців. Глави держав підтвердили, що потік таких вантажів буде продовжено.

Також американський президент висловив вдячність Ізраїлю за допомогу у звільненні двох заручників, громадян США, з полону ХАМАСу. Вони обговорили поточні зусилля щодо забезпечення звільнення всіх людей, яких утримують бойовики.

Варто зазначити, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомляла, що у заручниках ХАМАС перебуває понад 200 людей. Вони утримуються на території Сектора Газа.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Єрусалим розпочав операцію проти терористів. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа. Варто зазначити, що речник ЦАХАЛу заявив про підготовку до нового етапу війни. За словами представника ізраїльської армії, операція може тривати кілька тижнів.

21 жовтня між Сектором Газа та Єгиптом запрацював пункт пропуску "Рафах". Проте ним проїхали лише 20 вантажівок з гуманітарною допомогою. Іноземців не змогли евакуюватися через КПП.

В ООН заявили, що такої кількості вантажівок "явно недостатньо" та закликали до подальшої підтримки мирного населення. А Байден розповів, що Сполучені Штати Америки продовжать працювати з усіма сторонами, щоб забезпечити безперервне переміщення допомоги, яка є надзвичайно важливою для добробуту людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху ХАМАС Джозеф Байден Ізраїль
NEWS
Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%, - британська розвідка
Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%, - британська розвідка
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ