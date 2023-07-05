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Байден обговорив з канцлером Німеччини підготовку до саміту НАТО

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден поговорив телефоном з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Політики обговорили підготовку країн до саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Джо Байден провів сьогодні бесіду з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб обговорити підготовку до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. Вони обговорили низку питань, які лідери розглянуть на саміті, у тому числі шляхи подальшого зміцнення Альянсу", - йдеться у прес-службі. службі Білого дому.

Повідомляється, що під час зустрічі лідери держав також висловили надію на продовження цих переговорів із союзниками у Вільнюсі на полях саміту.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня

Саміт країн-членів НАТО пройде з 11 по 12 липня у столиці Литви Вільнюсі. В Офісі Президента назвали умову, за якої Зеленський відвідає саміт у Вільнюсі. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна готова негайно підписати протокол про вступ до НАТО.

Посол Сполучених Штатів у Північноатлантичному Альянсі Джуліанна Сміт зазначила, що країни-члени близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО.

Також повідомлялося, що Польща найближчим часом відправить до Литви контингент спецназівців для виконання завдань охорони саміту НАТО. Загалом у забезпеченні безпеки заходу буде задіяно близько 4 тисяч військових.

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Джозеф БайденОлаф ШольцНАТО