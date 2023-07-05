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Байден обсудил с канцлером Германии подготовку к саммиту НАТО

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцом. Политики обсудили подготовку стран к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Джо Байден провел сегодня беседу с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе. Они обсудили ряд вопросов, которые лидеры рассмотрят на саммите, в том числе пути дальнейшего укрепления Североатлантического союза", - говорится в пресс-службе Белого дома.

Сообщается, что в ходе встречи лидеры государств также выразили надежду на продолжение этих переговоров с союзниками в Вильнюсе на полях саммита.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля

Саммит стран-членов НАТО пройдет с 11 по 12 июля в столице Литвы Вильнюсе. В Офисе Президента назвали условие, при котором Зеленский посетит саммит в Вильнюсе. Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова немедленно подписать протокол о вступлении в НАТО.

Посол Соединенных Штатов в Североатлантическом Альянсе Джулианна Смит отметила, что страны-члены близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО.

Также сообщалось, что Польша в ближайшее время отправит в Литву контингент спецназовцев для выполнения задач по охране саммита НАТО. Всего же в обеспечении безопасности мероприятия будет задействовано около 4 тысяч военных.

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Джозеф БайденОлаф ШольцНАТО