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Байден засумнівався у міцному союзі між Китаєм та Росією

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Вашингтон, Четвер 10 листопада 2022 04:25
Байден засумнівався у міцному союзі між Китаєм та Росією Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Між Китаєм та Росією немає міцного союзу. Пекін не дуже шанує Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента США Джо Байдена.

Глава Білого дому заявив, що збирається обговорити з Сі Цзіньпіном відносини з Росією на саміті G20.

"Ні, я не вважаю, що Китай має велику повагу до Росії. Не вважаю, що вони розглядають це як конкретний альянс. Якщо вже на те пішло, то вони намагаються дещо дистанціюватися від РФ", - сказав він.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін сказав канцлерові Німеччини Олафу Шольцу, що він виступає проти застосування ядерної зброї Росією у війні проти України.

Під час переговорів Шольц сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що війна Росії проти України "створює багато проблем для світопорядку".

Раніше Китай заявляв, що підтримуватиме Росію під керівництвом президента Володимира Путіна і має намір посилити співпрацю між країнами.

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