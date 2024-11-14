Байден обговорить з Сі Цзіньпіном війну в Україні і війська КНДР в Росії, - Білий дім

За словами представника канцелярії американського президента, на майбутньому саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що планується післязавтра в Лімі, відбудеться зустріч лідерів США та КНР.

В Білому домі зауважили, що це буде третя особиста зустріч глав двох держав з моменту вступу Байдена на посаду президента. Так, раніше вони зустрічалися на Балі в 2022 році на полях G20 та в Вуд сайді у 2023-му - також на полях АТЕС (саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва).

Розповідаючі представникам ЗМІ про очікування від бесіди з Сі Цзіньпіном, у Байдена зазначили, що він "має намір використати цю зустріч для обговорення питань, у яких є відмінності, і того, як впоратися з цими розбіжностями в майбутньому".

"Я очікую, що президент висловить глибоку стурбованість підтримкою КНР війни Росії проти України, а також розгортанням понад 10 000 військових КНДР у Росії, де вони почали брати участь у бойових діях з російськими військами", - передали в Білому домі.

Які ще теми обговорюватиме Байден з Сі Цзіньпіном

Також в адміністрації президента США додали, що вони "все більше стурбовані наслідками цього розгортання для довгострокової стабільності як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Крім того, у Байдена поінформували, що він має намір під час зустрічі з китайським лідером обговорити, серед іншого:

"неприйнятність" здійснення кібератак на критичну інфраструктуру США та інші важливі мережі,

важливість підтримки миру та стабільності в Тайванській протоці, та озвучити стурбованість активізацією військової діяльності Китаю навколо Тайваню,

висловити стурбованість діями КНР у Південно-Китайському морі, включаючи дії берегової охорони КНР проти законних морських операцій інших країн-претензій на Південно-Китайське море.

наголосити на своїй стурбованості "несправедливою торговельною політикою та неринковою економічною практикою КНР, які з часом створили нерівні умови для американських робітників",

підтвердити важливість підтримки зв'язку між військовими США та Китаю "в будь-який час, особливо в періоди підвищеної напруги",

посилення спільних правоохоронних дій щодо боротьби з наркотрафіком,

обговорити питання щодо штучного інтелекту, та інше.

Майбутня зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, вчора західні ЗМІ повідомили про те, що президент США Джо Байден 16 листопада відвідає Перу для участі у форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Там американський президент проведе зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Очікується, що вони обговорять "низку глобальних гарячих точок", включно з підвищеною напруженістю у відносинах між Вашингтоном та Пекіном.

Додамо, нещодавно повідомлялося, що Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрінуться в Ріо-де-Жанейро під час саміту G20 (з 17 по 21 листопада).