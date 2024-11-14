Байден обсудит с Си Цзиньпином войну в Украине и войска КНДР в России, - Белый дом

По словам представителя канцелярии американского президента, на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который планируется послезавтра в Лиме, состоится встреча лидеров США и КНР.

В Белом доме отметили, что это будет третья личная встреча глав двух государств с момента вступления Байдена в должность президента. Так, ранее они встречались на Бали в 2022 году на полях G20 и в Вуд сайде в 2023-м - также на полях АТЭС (саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества).

Рассказывая представителям СМИ об ожиданиях от беседы с Си Цзиньпином, у Байдена отметили, что он "намерен использовать эту встречу для обсуждения вопросов, по которым есть отличия, и то, как справиться с этими разногласиями в будущем".

"Я ожидаю, что президент выразит глубокую обеспокоенность поддержкой КНР войны России против Украины, а также развертыванием более 10 000 военных КНДР в России, где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками", - сообщили в Белом доме.

Какие еще темы будет обсуждать Байден с Си Цзиньпином

Также в администрации президента США добавили, что они "все больше озабочены последствиями этого развертывания для долгосрочной стабильности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе".

Кроме того, у Байдена проинформировали, что он намерен во время встречи с китайским лидером обсудить, среди прочего:

"неприемлемость" проведения кибератак на критическую инфраструктуру США и другие важные сети,

важность поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе, и озвучить обеспокоенность активизацией военной деятельности Китая вокруг Тайваня,

выразить обеспокоенность действиями КНР в Южно-Китайском море, включая действия береговой охраны КНР против законных морских операций других стран-претензий на Южно-Китайское море.

подчеркнуть свою обеспокоенность "несправедливой торговой политикой и нерыночной экономической практикой КНР, которые со временем создали неравные условия для американских рабочих",

подтвердить важность поддержания связи между военными США и Китая "в любое время, особенно в периоды повышенного напряжения",

усиление совместных правоохранительных действий по борьбе с наркотрафиком,

обсудить вопросы по искусственному интеллекту, и прочее.

Предстоящая встреча Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, вчера западные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден 16 ноября посетит Перу для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Там американский президент проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Ожидается, что они обсудят "ряд глобальных горячих точек", включая повышенную напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Недавно сообщалось, что Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся в Рио-де-Жанейро во время саммита G20 (с 17 по 21 ноября).