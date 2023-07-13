Байден обговорить безпеку з лідерами Північних країн у Фінляндії

Байден зустрінеться з лідерами Фінляндії, Швеції, Норвегії, Ісландії та Данії. Це стане третім таким самітом та першим для адміністрації президента США.

Як зазначає CNN, саміт відбудеться після перемоги Байдена у Вільнюсі, після того, як Туреччина раніше цього тижня відмовилася від своїх заперечень проти вступу Швеції до НАТО. Форум також надає лідерам майданчик для обговорення низки інших нагальних питань.

Лідери підходять до зустрічі з ентузіазмом після того, як Фінляндія приєдналася до НАТО, а Швеція має намір приєднатися до альянсу, що дає імпульс та сильну демонстрацію єдності на тлі війни Росії проти України.

Серед інших питань, винесених на обговорення, є арктична безпека. В Арктиці є як Китай, так і Росія, район, який стає більш доступним через зміну клімату.

На тлі понад 500 днів війни проти України Росія продовжувала розширювати свої військові бази в арктичному регіоні. Супутникові знімки, отримані CNN кілька місяців тому, показують прогрес у зміцненні і розширенні радіолокаційних баз і злітно-посадкових смуг в цьому районі.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт країн НАТО проходив у Вільнюсі 11 та 12 липня. Однією з головних тем стала Україна. Країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:

багаторічній програмі допомоги Україні;

створення нового органу Рада Україна - НАТО;

скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.

Крім того, 12 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі лідери країн "Великої сімки" погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економічної сфери для України.

При цьому президент Сполучених Штатів Джо Байден не бачить можливості вступу України до НАТО доти, доки не закінчиться війна.