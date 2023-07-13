Байден обсудит безопасность с лидерами Северных стран в Финляндии

Байден встретится с лидерами Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии и Дании. Это станет третьим таким саммитом и первым для администрации президента США.

Как отмечает CNN, саммит пройдет вслед за победой Байдена в Вильнюсе, после того, как Турция ранее на этой неделе отказалась от своих возражений против вступления Швеции в НАТО. Форум также предоставляет лидерам площадку для обсуждения ряда других насущных вопросов.

Лидеры подходят к встрече с энтузиазмом после того, как Финляндия присоединилась к НАТО, а Швеция собирается присоединиться к альянсу, что дает импульс и сильную демонстрацию единства на фоне войны России против Украины.

Среди других вопросов, вынесенных на обсуждение, арктическая безопасность. В Арктике присутствуют как Китай, так и Россия, район, который становится более доступным из-за изменения климата.

На фоне более чем 500 дней войны против Украины Россия продолжала расширять свои военные базы в арктическом регионе. Спутниковые снимки, полученные CNN несколько месяцев назад, показывают продолжающийся прогресс в укреплении и расширении радиолокационных баз и взлетно-посадочных полос в этом районе.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит стран НАТО проходил в Вильнюсе 11 и 12 июля. Одной из главных тем стала Украина. Страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

многолетней программе помощи Украине;

создании нового органа Совет Украина - НАТО;

отмене требования по выполнению ПДЧ.

Кроме того, 12 июля в ходе саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран "Большой семерки" согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономической сфере для Украины.

При этом президент Соединенных Штатов Джо Байден не видит возможности вступления Украины в НАТО до тех пор, пока не закончится война.