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Байден пообещал новые атаки по исламским экстремистам в Афганистане: Заставим заплатить

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден пообещал новые атаки по исламской экстремистской группировке в Афганистане. Экстремист этой группировки в аэропорту Кабула 26 августа убил множество афганцев, которые пытались покинуть страну и 13 американских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Также, по словам Байдена, напряженность в аэропорту Кабула растет из-за возможности нового нападения организации ИГИЛ-К.

Напомним, что Байден предупредил о возможной атаке в аэропорту Кабула. Теракт может состояться в ближайшее 24-36 часов.

Ранее сообщалось, что военные США нанесли удар с беспилотника по членам "Исламского государства" в Афганистане. В результате уничтожили две цели.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистанИсламское государство