Байден пообещал новые атаки по исламским экстремистам в Афганистане: Заставим заплатить

Президент США Джо Байден пообещал новые атаки по исламской экстремистской группировке в Афганистане. Экстремист этой группировки в аэропорту Кабула 26 августа убил множество афганцев, которые пытались покинуть страну и 13 американских военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Также, по словам Байдена, напряженность в аэропорту Кабула растет из-за возможности нового нападения организации ИГИЛ-К.
Напомним, что Байден предупредил о возможной атаке в аэропорту Кабула. Теракт может состояться в ближайшее 24-36 часов.
Ранее сообщалось, что военные США нанесли удар с беспилотника по членам "Исламского государства" в Афганистане. В результате уничтожили две цели.