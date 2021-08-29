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Байден обіцяв нові атаки по ісламським екстремістам в Афганістані: змусимо заплатити

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден пообіцяв нові атаки по ісламському екстремістському угрупованню в Афганістані. Екстреміст цього угруповання в аеропорту Кабула 26 серпня вбив безліч афганців, які намагалися покинути країну та 13 американських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Також, за словами Байдена, напруженість в аеропорту Кабула зростає через можливість нового нападу організації ІДІЛ-К.

Нагадаємо, що Байден попередив про можливу атаку в аеропорту Кабула. Теракт може відбутися найближчим 24-36 годин.

Раніше повідомлялося, що військові США завдали удару з безпілотника по членам "Ісламської держави" в Афганістані. В результаті знищили дві цілі.

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