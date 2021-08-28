Военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане . Удар нанесен из беспилотника по "планировщику атак" на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Центральное командование США сообщило, что удар был нанесен в провинции Нангархар на востоке от Кабула и на границе с Пакистаном.

"Первоначальные признаки указывают на то, что мы убили цель. Нам не известно о жертвах среди гражданского населения", - говорится в заявлении американских военных.

При этом не сообщается, была ли цель связана с атакой в ​​аэропорту Кабула.

Официальный представитель США на условиях анонимности сообщил изданию, что удар был нанесен против боевика "Исламского государства", планирующего будущие атаки на американских военных.

Он уточнил, что дрон поразил боевика, когда тот находился в машине с сообщником "Исламского государства". Считается, что оба были убиты.